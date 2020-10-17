В гродненской кондитерской отказались печь торт «в поддержку ОМОНа». Рассказываем, что было дальше

Источник материала: Tut.by

Небольшое гродненское кафе-кондитерская «Любовь Тортова», которое находится во дворах старого центра и о котором многие местные раньше даже и не слышали, неожиданно стало знаменитым. На прошлой неделе здесь отказались сделать торт, который хотели заказать сторонники действующей власти в поддержку местного ОМОНа. Информация о ситуации сначала появилась в одном из провластных чатов — там один из пользователей написал, что такое заведение надо «обходить стороной». А в других городских и дворовых чатах гродненцы с другими взглядами, напротив, решили поддержать кафе — и за пятницу там скупили все торты и пирожные.





Всю пятницу в кафе то и дело приходили люди. В итоге уже после обеда на прилавках не осталось ни тортов, ни пирожных, а гродненцы все шли и шли.

Продавец кондитерской — это именно она накануне отказалась принимать заказ на торт в поддержку гродненского ОМОНа с соответствующими надписями, — говорит, что такая популярность для заведения стала неожиданностью и для нее, и для владельцев заведения. С одной стороны, говорит женщина, принимая такое решение, она просто хотела быть «вне политики», с другой — сейчас в кафе опасаются, что сюда могут зачастить проверки, с третьей же — конечно, очень приятна такая поддержка гродненцев.





— В обычные дни у нас продажи средние, можно сказать. В День матери было немного лучше, а сейчас скупили практически все торты, — говорит продавец.

За полдня она продала более 30 тортов — для маленькой кондитерской это очень много.

Торты, которые «выдает» кондитерский цех, сразу же раскупают. В кафе стали принимать заказы уже на воскресенье.





О ситуации с «тортом в поддержку ОМОНа» продавец говорит нехотя.

— Позвонили заказать, сказали для чего, мы отказали. Вот так все и получилось. Вы извините, я сейчас очень занята — смотрите сколько покупателей, — говорит продавец.

Владельцы кондитерской за решение отказать ее «не ругали и поняли», а в кафе сейчас звонит много людей: одни говорят слова поддержки, вторые — упрекают.

— Спрашивают: «Зачем вы так?»





В это время за столиками сидят посетители, среди них гродненский ведущий Андрей Ирха.

— Узнал, что девочка отказалась печь торт и одни стали призывать не ходить в кафе, вторые — наоборот. Я за справедливость. Ее отсутствие тревожит в последнее время и всю страну, и наш город. Ну и торты здесь вкусные, — говорит Андрей.





А что же торт для ОМОНа? Его все же испекли какие-то другие люди, и группа гродненцев 14 октября пошла в УВД, чтобы поблагодарить сотрудников за службу. В свою очередь, милиционеры заверили, что «будут далее обеспечивать спокойную жизнь и общественный порядок на гродненской земле», сообщает УВД.











