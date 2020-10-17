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Сказали, что для проверки документов, а начали административный процесс: в Минске вновь задержали журналистов
17.10.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в субботу задержали журналистов Дарью Спевак (Onliner), Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (TUT.BY и БелаПАН). Как поначалу заявил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, репортеров задержали для проверки документов.
— В настоящий момент о задержании журналистов речи не идет, есть журналисты, которые доставлены в одно из территориальных РУВД для разбирательства, у них проверяют документы, — сообщил TUT.BY представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
Он также добавил, что административный процесс против журналистов не начат.
Спустя время стало известно, что против журналистов начат административный процесс. Лашкевич добавил, что статью называть не будет — «они сами вам сообщат». Отпустят репортеров сегодня или нет, он не уточнил.
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Сказали, что для проверки документов, а начали административный процесс: в Минске вновь задержали журналистов
Как поначалу заявил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, репортеров задержали для проверки документов.
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