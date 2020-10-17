Сказали, что для проверки документов, а начали административный процесс: в Минске вновь задержали журналистов

Источник материала: Tut.by

В Минске в субботу задержали журналистов Дарью Спевак (Onliner), Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (TUT.BY и БелаПАН). Как поначалу заявил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, репортеров задержали для проверки документов.



Задержание Вадима Замировского

— В настоящий момент о задержании журналистов речи не идет, есть журналисты, которые доставлены в одно из территориальных РУВД для разбирательства, у них проверяют документы, — сообщил TUT.BY представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Он также добавил, что административный процесс против журналистов не начат.

На уточняющие вопросы, кто именно из журналистов «доставлен в РУВД», в каком РУВД они находятся, Лашкевич отвечать отказался.

Спустя время стало известно, что против журналистов начат административный процесс. Лашкевич добавил, что статью называть не будет — «они сами вам сообщат». Отпустят репортеров сегодня или нет, он не уточнил.