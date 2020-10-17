С Ланской и жалобами на «агрессию другой стороны». Как автопробег «За Беларусь» приехал на родину Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Около сотни машин проехали сегодня, 17 октября, в колонне из Минска в Витебск под государственными флагами Беларуси. Автопробег назвали «За Беларусь», и всего в нем участвовало более 200 человек. На родине Александра Лукашенко их встречали караваем, провели экскурсии в школе первого президента Беларуси и отвезли на Трофимову криницу.

В Александрию колонна автомобилей въезжала под звуки той самой песни «Любимую не отдают» — она лилась на агрогородок из здоровенной колонки на крыше внедорожника во главе колонны. Volvo не просто так вела за собой автоколонну: на ее капоте, на боках — красно-зеленый флаг, причем сбоку он нанесен аэрографией.

Вообще, подобный автопробег в Беларуси не первый. И участники сегодняшнего, в основном, люди опытные: катаются так в колонне с самого первого сбора. Например, семья минчан — Галина, Иван и двое их детей.

— Все автопробеги для нас — праздник. Мы с удовольствием в них участвуем. Мы любим нашу Беларусь, любим нашего президента. У нас многие знакомые — за Александра Григорьевича, и кто-то периодически участвует в автопробегах. Мы вот ни разу не ездили по Витебской области, а тут повод есть. И ехать приятно — очень красиво, — говорит Галина, пока ее супруг вручает старшему сыну государственный флаг Беларуси с повязанной на древке георгиевской лентой, а младшему завязывает на плечах другой.



Семья минчан Галина, Иван и двое их сыновей

По наблюдениям Галины, не все машины, которые выехали из Минска, доехали до Александрии. Зато в пути подключаются другие участники автопробега. Например, бывший милиционер, а сейчас почти 66-летний пенсионер — день рождения у него через 3 дня — Владимир Колентионок.

— Мы присоединились в Толочине с сыном и невесткой. В таких автопробегах я еще ни разу не участвовал, но решил присоединиться, потому что я всегда был за то, чтобы в Беларуси было мирно, как это было до выхода этих, наверное, хулиганов на улицы. Сейчас они, правда, уже не выходят, но выходили в первую неделю после выборов.



Владимир Колентионок

Об автопробеге сын Владимира Игнатьевича, говорит, узнал через инстаграм, — и предложил, потому что знал, что отец захочет поехать.

Участникам автопробега понадобилось немало времени, чтобы припарковаться возле так называемого Александрийского поля — площадки, где проходит праздник Купалье. Их терпеливо ждали четыре желтых школьных автобуса и девушки в национальных нарядах с караваем. Автобусы развозили участников автопробега на экскурсии в школу, где учился первый президент Беларуси, и к Трофимовой кринице. А каравай принял один из организаторов автопробега — член правления Федерации ездового спорта Сергей Рачковский.

Среди участников автопробега была и певица Алена Ланская. В толпе мы нашли ее быстро: «Вон же она, яблоками угощает», — говорили люди.





Дорога из Минска, говорит Алена, была хорошей. Люди собрались в привычной точке сбора, откуда стартовали и на прошлые автопробеги — артистка в них также участвовала. «Я люблю дорогу, люблю ездить, путешествовать. За рулем езжу сама», — сказала Алена Ланская.

Для нее этот автопробег важен и в чем-то символичен — она «приехала на свою малую родину, в Могилевскую область». В Александрии же она снимала клип на песню «Куточак Беларусі», причем не где-то в полях — а в родительском доме Александра Лукашенко .

— Я, вообще, впервые на этой площадке в Александрии вот так, когда на берегу Днепра нет сцены (раньше певица приезжала выступать на праздновании Купалья. — TUT.BY). И когда ты смотришь на это место без антуража, то будто заново с ним знакомишься. Должна сказать, что Александрия — очень сильное место. Здесь очень сильная энергетика земли, и тот, кто приезжает сюда, он восстанавливается. Да, и я тоже. Ни для кого ведь не секрет, что когда нам тяжело, когда возникают тяжелые ситуации в жизни, мы возвращаемся на свою малую родину, где нам было хорошо, и тут восстанавливаем силы, — сказала Алена Ланская.





















В автопробеге артистка участвует, потому что «любит Беларусь и никогда этого не скрывала».

— Я всегда популяризировала красоту нашей природы в своих белорусскоязычных песнях. Я думаю, что пришло время нам всем объединиться и сохранить то, что есть сейчас. Я за мирную Беларусь, я за рассудительную, осознанную, зрелую Беларусь, которая знает, как бывает тяжело и плохо. И которая сильная, потому что восстанавливала все, закладывала фундамент для нашего будущего, — добавила Алена Ланская.

Она вместе со всеми загрузилась в школьный автобус и поехала на Трофимову криницу.

К кринице на своей машине подъехала семья из трех человек. Женщина с мужчиной и ребенком представились минчанами и рассказали, что поехали другой дорогой, потеряли колонну из виду, но вот догнали.





































Увидев рядом фотографа, женщина резко повернулась к нему спиной, судорожно сжала у подбородка воротник куртки. Сказала, что не дает разрешение фотографировать себя: «Пусть ваш фоторепортер вообще отойдет подальше».

Фотограф отошел. Минчанка рассказала лишь, что они с мужем участвуют во всех автопробегах: ездили по Минску, в Хатынь, в Брест.

— Ого! А вы считаете, сколько автопробегов уже отъездили?

— Считаем. Но говорить не будем, — женщина резко обрывает беседу, ссылаясь на необходимость позвонить, и отходит в сторону.

Ее супруг успевает сказать, что они своим участием в автопробегах «решили поддержать нашу власть». На этом жена его резко окликает и говорит, что они с журналистом больше не будут говорить — не могут, мол, срочный звонок.

Автобус в это время высадил первую группку участников автопробега и отправился за следующей. Низину у криницы заполонили красно-зеленые флаги. Люди фотографировались, осторожно трогали воду в купели — «Ужас, какая ледяная!», — и пили из криницы.

















«Вода очень вкусная!», — согласны друг с другом минчанки Ольга и Илона. Ольга Власенко работает главным бухгалтером в частной фирме. Илона Илларионова окончила в этом году университет культуры и искусства, сейчас работает главным специалистом отдела информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета БРСМ.

Минчанки говорят, что им автопробеги интересны в том числе тем, что его участники посещают различные места: Брестскую крепость, Хатынь, Тростенец и другие. Например, на Трофимовой кринице они не были ни разу и очень рады, что наконец увидели это место. Правда, не подготовились — не взяли с собой бутылки, чтобы набрать воды, и теперь жалеют, но обещают вернуться: очень уж вкусная вода из криницы.









Для Ольги Власенко это четвертый автопробег. Два она пропустила «из-за бытовых вопросов», и немного переживает по этому поводу.

— Мы всегда приезжаем для того, чтобы пообщаться. У нас очень позитивная обстановка, все люди очень добрые. Все проходит очень весело, очень здорово — мы уже как одна большая семья. Не знаю, как объяснить, но это будто уже какая-то зависимость от этих автопробегов. Мне, например, это очень помогает морально: после такого автопробега у меня заряд энергии — на всю неделю вперед, — улыбается Ольга. — Понимаете, тут очень доброжелательные люди, вы и сами можете это видеть. Мы все тут друг друга уже знаем — я, например, сегодня уже наобнималась с, наверное, сотней людей. Я не знаю их имена, но я знаю их в лицо, потому что мы всегда вместе стоим с нашими флагами. Мы тут все единомышленники и разделяем мнение друг друга. Хотя, бывает, и спорим, когда обсуждаем историю страны, происхождение флагов.



Илона Илларионова. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Глядя на те далеко не мирные события, который происходят в нашей стране, хочется говорить о том, что мы, люди альтернативного мнения, есть, — подхватывает Илона Илларионова. — Мы за Беларусь, мы за процветающую, сильную, стабильную страну, и мы хотим активно высказывать свое мнение — почему мы не можем этого делать? Такими автопробегами мы хотим показывать свою позицию. Помимо этого, автопробеги — это действительно хорошая возможность пообщаться, встретиться со старыми знакомыми, узнать что-то новое, посмотреть нашу родную Беларусь. И еще раз удостовериться в том, что это самая красивая страна.

Минчанки отмечают, что сталкиваются с агрессией со стороны «людей с другими взглядами». Даже когда ехали по трассе — а колонна передвигается с флагами на машинах, — участники видели реакцию со стороны других водителей. По словам Ольги и Илоны, те показывают «большой палец вниз», кто-то показывает средний палец, были и те, кто открывал окно и нецензурно выражался в сторону участников автопробега.



Слева — Ольга Власенко. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Выражались о нашей психике, нашей родне и так далее. А еще они специально создают нам аварийные ситуации: например, сегодня, когда мы по трассе выезжали из Минска, мужчина едва не спровоцировал аварию. Меня не раз «подрезали» на дороге — я езжу с нашим государственным флагом. Я давно говорила о том, что журналисты — например, TUT.BY — должны осветить и эти моменты: что происходит такой раскол общества.

— Так вы рассказывайте, что такое происходит, не стесняйтесь.

Илона показывает фото машины знакомой минчанки, у которой в авто лежали государственные флаги Беларуси. Машина была припаркована у многоэтажки в Сухарево, и кто-то накануне облил красный Opel розовой краской. По словам женщин, из-за этого знакомая не смогла на этой машине участвовать в автопробеге.

Ольга просит обязательно написать, что «такое агрессивное поведение ненормально».

— Мы все разные и имеем право высказывать свое мнение, разве не так? И на агрессию в нашу сторону мы ведь не реагируем агрессией, мы говорим: «Хорошего вам настроения». Да и давайте по факту: мы ходим с нашим государственным флагом, на наших машинах государственные флаги — что в этом такого? Один из организаторов автопробега сказал: «Я буду до тех пор ездить с государственным флагом на машине, пока люди не поймут, что в этом нет ничего такого», — говорят минчанки.

Среди участников автопробега были замечены и другие постоянные — например, члены автоклуба «Lada Club»: Нина Глушакова, Евгений Василевич, Павел Батуро. По фото одноклубников в соцсетях видно, что они ездили с флагами с портретом Александра Лукашенко на них в Бресткую крепость, в расположение минского ОМОНа.

Финишировал автопробег «За Беларусь» в Витебске около 17.00. По плану участники должны были возложить цветы на площади Победы, также в программе была экскурсия.