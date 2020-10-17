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В Гродненской области разыскивают 59-летнего мужчину: два дня назад он поехал в Мосты и пропал
18.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области пропал 59-летний мужчина. Он поехал из своей деревни в Мосты, но там так и не появился. Об этом сообщает ПСО «Ангел».
Коваленок Станислав Станиславович живет в деревне Минойты, Гродненской области.
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. В тот же день, предположительно, был замечен в деревне Липнишки.
Приметы: рост 170, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.
Особые приметы: хромает на левую ногу.
Был одет: кртка черная, черные штаны, черные ботинки. Присебе имел большой черно-синий рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по номеру 7733 (для всех мобильных операторов), +375 (29) 867 93 92 или по номеру 102.
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До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. В тот же день, предположительно, был замечен в деревне Липнишки.
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