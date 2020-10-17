В Гродненской области разыскивают 59-летнего мужчину: два дня назад он поехал в Мосты и пропал

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области пропал 59-летний мужчина. Он поехал из своей деревни в Мосты, но там так и не появился. Об этом сообщает ПСО «Ангел».

Коваленок Станислав Станиславович живет в деревне Минойты, Гродненской области.

15 октября он приехал в Лиду откуда намеревался направиться на дизеле до города Мосты, однако сел в автобус и уехал в неизвестном направлении.





До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. В тот же день, предположительно, был замечен в деревне Липнишки.

Приметы: рост 170, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: кртка черная, черные штаны, черные ботинки. Присебе имел большой черно-синий рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по номеру 7733 (для всех мобильных операторов), +375 (29) 867 93 92 или по номеру 102.