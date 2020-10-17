«Это было достаточно болезненно». Глава минского ОМОНа прокомментировал пожар в своем родовом доме

Источник материала: Tut.by

Командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил, что пожар в его родовом доме он воспринял достаточно болезненно. Однако это не заставит его изменить свои взгляды и не ожесточит, заверил он.



Фото: СТВ

— Мои личные переживания по этому поводу, вы знаете, я в этом доме родился и вырос, там жила моя бабушка, которой, к сожалению, уже нет. Она всегда приносила пользу людям, всегда жила ради людей. И мои слова — абсолютная правда: она служила людям, служила своему народу, работала, — рассказал в эфире СТВ Дмитрий Балаба.

По его словам, после смерти бабушки в доме никто не жил, его использовала как дачу его двоюродная сестра.



Фото предоставлены изданию «Региональная газета» ГРОЧС Молодечно

— Конечно, это был определенный укол. Где-то внутри для себя я осознал то, что произошло, я понимаю. Да, действительно это было достаточно болезненно, но это не значит, что можно изменить мое мировоззрение, либо изменить мои взгляды на происходящее, либо каким-то образом ожесточить. Я буду выполнять свои задачи точно так, как мне на сегодня моими должностными обязанностями предписано и законодательством Республики Беларусь, — заявил Балаба.

13 октября Следственный комитет сообщил , что в Молодечненском районе расследуется случай поджога дома «родственницы сотрудника МВД». Следствие рассматривает в качестве основной версии произошедшего поджог, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Сам Дмитрий Балаба тогда отказался комментировать TUT.BY произошедшее.

Напомним, ранее сообщалось, что за «клевету в адрес командира столичного ОМОНа» заведено уголовное дело против 19-летнего студента. Парень написал гелевой ручкой на объявлении, наклеенном на двери подъезда, где живет Дмитрий Балаба, слова, которые силовик расценил как оскорбление. Пресс-служба МВД опубликовала видео с задержанными студентами — по фразам ясно, что с ними беседует сам Дмитрий Балаба.