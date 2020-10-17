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«Это было достаточно болезненно». Глава минского ОМОНа прокомментировал пожар в своем родовом доме
18.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил, что пожар в его родовом доме он воспринял достаточно болезненно. Однако это не заставит его изменить свои взгляды и не ожесточит, заверил он.
— Мои личные переживания по этому поводу, вы знаете, я в этом доме родился и вырос, там жила моя бабушка, которой, к сожалению, уже нет. Она всегда приносила пользу людям, всегда жила ради людей. И мои слова — абсолютная правда: она служила людям, служила своему народу, работала, —
По его словам, после смерти бабушки в доме никто не жил, его использовала как дачу его двоюродная сестра.
— Конечно, это был определенный укол. Где-то внутри для себя я осознал то, что произошло, я понимаю. Да, действительно это было достаточно болезненно, но это не значит, что можно изменить мое мировоззрение, либо изменить мои взгляды на происходящее, либо каким-то образом ожесточить. Я буду выполнять свои задачи точно так, как мне на сегодня моими должностными обязанностями предписано и законодательством Республики Беларусь, — заявил Балаба.
13 октября Следственный комитет
Напомним, ранее сообщалось, что за «клевету в адрес командира столичного ОМОНа»
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Командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил, что пожар в его родовом доме он воспринял достаточно болезненно. Однако...
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