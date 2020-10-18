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Правозащитники: в субботу в Минске задержали более 40 человек

18.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным правозащитников, в Минске 17 октября были задержаны более 40 человек. Это участники студенческого марша, а также журналисты.


В столице в субботу прошли две крупные акции — женский марш и марш студентов. Если на первом мероприятии обошлось без задержаний, то студентов силовики стали задерживать практически сразу после начала акции.

В списке лишенного регистрации ПЦ «Весна» — 44 фамилии. Напротив подавляющего большинства пометка — «задержан на студенческом марше».

Во время работы по освещению этой акции были задержаны и трое журналистов — Дарья Спевак (Onliner), Вадим Замировский и Всеволод Зарубин (TUT.BY и БелаПАН). Их задержали якобы для проверки документов. Через несколько часов стало известно, что против журналистов начат административный процесс: на них составили протоколы по статьям: 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Сейчас журналисты находятся в ЦИП на Окрестина. Суд, вероятнее всего, состоится в понедельник.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице в субботу прошли два крупных мероприятия - женский марш и марш студентов. Если на первом мероприятии обошлось без задержаний, то студентов силовики стали...
 
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