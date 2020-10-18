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Правозащитники: в субботу в Минске задержали более 40 человек
18.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным правозащитников, в Минске 17 октября были задержаны более 40 человек. Это участники студенческого марша, а также журналисты.
В столице в субботу прошли две крупные акции — женский марш и марш студентов. Если на первом мероприятии обошлось без задержаний, то студентов силовики стали задерживать практически сразу после начала акции.
В списке лишенного регистрации ПЦ «Весна» —
Во время работы по освещению этой акции
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В столице в субботу прошли два крупных мероприятия - женский марш и марш студентов. Если на первом мероприятии обошлось без задержаний, то студентов силовики стали...
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