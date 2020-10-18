Бывшая казарма и вечерняя школа. История здания в Северном городке, которое выставили на торги

Источник материала: Tut.by

На повторные аукционные торги в Бресте выставлена бывшая казарма в Северном городке, входящая в состав комплекса историко-культурных ценностей, пишет «Брестская газета» .



Фото: Олег Полищук, Брестская газета

Когда-то это здание входило в состав казарменного комплекса Граевской слободы. На его территории располагались одноэтажные и двухэтажные казармы для нижних чинов, плац для построения, строевых тренировок и парадных маршей, здание штаба, баня, артиллерийские сараи (склады), конюшни, каменные офицерские флигеля. Точный год завершения строительства на данный момент не установлен. Предположительно конец 19 — начало 20 века.

Сохранились данные от 1914 года, из которых следует, что на тот момент в казармах Граевской слободы дислоцировались подразделения 38-й пехотной дивизии в составе Варшавского военного округа, 19-й инженерно-саперный батальон, командир — Гавриил Гавриилович Иванов, и 149-й Черноморский полк под командованием полковника Наркиса Иосифовича Ольшевского. С началом Первой мировой войны подразделения убыли на фронт.



Военнослужащие Войска Польского на плацу. Фото из коллекции Андрея Долговского

В период межвоенной Польши комплекс был переименован в честь национального героя страны — маршала Юзефа Пилсудского. Вплоть до начала Второй мировой войны здесь располагались 35-й и 82-й пехотные полки Войска Польского. Согласно одному из исторических планов, обсуждаемую казарму занимали военнослужащие 35-го пехотного полка. Некоторые из подразделений вышеуказанных формирований принимали участие в обороне Брестской крепости в сентябре 1939 года.





Накануне Великой Отечественной войны в Северном городке располагались саперные и артиллерийские части РККА. В июне 1941 года территория городка подверглась незначительному артиллерийскому обстрелу. Гарнизон практически в полном составе покинул расположение части и успел выйти в район сосредоточения. А сам комплекс казарм не пострадал.

Военные вернулись в эти казармы уже после завершения Второй мировой и располагались в Северном городке вплоть до вывода подразделения в 2006 году. Позднее в здании располагались офисы, УПК, вечерняя школа.

Двухэтажное историческое здание с характерными для таких построек кирпичными фасадами выставляется на продажу уже во второй раз. Первый аукцион состоялся 28 июля 2020 года. За несколько прошедших месяцев стоимость объекта снизилась почти в три раза. Следующие торги состоятся 20 октября. Начальная цена объекта составляет 930 383 рубля.