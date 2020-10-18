Осенний пейзаж ночью сменился на зимний. В Витебске выпал первый снег

Источник материала: Tut.by

В Витебске ночью с субботы на воскресенье, с 17 на 18 октября, выпал первый снег. Он стал неожиданностью для горожан, потому что в предварительном прогнозе погоды на выходные снег синоптики не прогнозировали.



Фото: Игорь Матвеев

В 2019 году первый снег в Витебске выпал 7 октября. Однако быстро таял, не образуя снежного покрова.

А до этого три года подряд: в 2019-м, 2018-м и 2017-м, в северном областном центре осенний пейзаж менялся на зимний в один и тот же день — 26 октября.



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев

Пять лет назад, в 2015-м, первым снегом Витебск замело 9 октября.

Как долго продержится первый снег на улицах города, неизвестно: в прогнозе днем 18 октября до +5 градусов и без осадков. Вечером возможен дождь.



Фото: Игорь Матвеев