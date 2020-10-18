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Осенний пейзаж ночью сменился на зимний. В Витебске выпал первый снег

18.10.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске ночью с субботы на воскресенье, с 17 на 18 октября, выпал первый снег. Он стал неожиданностью для горожан, потому что в предварительном прогнозе погоды на выходные снег синоптики не прогнозировали.


Фото: Игорь Матвеев

В 2019 году первый снег в Витебске выпал 7 октября. Однако быстро таял, не образуя снежного покрова.

А до этого три года подряд: в 2019-м, 2018-м и 2017-м, в северном областном центре осенний пейзаж менялся на зимний в один и тот же день — 26 октября.


Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Пять лет назад, в 2015-м, первым снегом Витебск замело 9 октября.

Как долго продержится первый снег на улицах города, неизвестно: в прогнозе днем 18 октября до +5 градусов и без осадков. Вечером возможен дождь.


Фото: Игорь Матвеев

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске ночью с субботы на воскресенье, с 17 на 18 октября, выпал первый снег. Он стал неожиданностью для горожан, потому что в предварительном прогнозе погоды на...
 
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