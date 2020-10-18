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Осенний пейзаж ночью сменился на зимний. В Витебске выпал первый снег
18.10.2020 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске ночью с субботы на воскресенье, с 17 на 18 октября, выпал первый снег. Он стал неожиданностью для горожан, потому что
В 2019 году первый снег в Витебске
А до этого три года подряд: в 2019-м, 2018-м и 2017-м, в северном областном центре осенний пейзаж менялся на зимний
Пять лет назад, в 2015-м, первым снегом Витебск замело 9 октября.
Как долго продержится первый снег на улицах города, неизвестно: в
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В Витебске ночью с субботы на воскресенье, с 17 на 18 октября, выпал первый снег. Он стал неожиданностью для горожан, потому что в предварительном прогнозе погоды на...
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