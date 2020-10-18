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По данным правозащитников, около 50 человек задержано в Минске 17 октября

18.10.2020 10:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

 

Минск, 18 октября. 17 октября в Минске задержано 50 человек, сообщает spring96.org.

Как сообщалось, в этот день в Беларуси проходили студенческий и женский марши.

Также один человек задержан в Жодино(Минская область).

Во время работы на студенческом марше в Минске задержан фотокорреспондент БелаПАН и tut.by Вадим Замировский. Милиция обвинила его по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4), сообщила его адвокат.

Помимо Замировского был задержан сотрудник БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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  Минск, 18 октября. 17 октября в Минске задержано 50 человек, сообщает spring96.org. Как сообщалось, в этот день в Беларуси проходили студенческий и женский марши. Также...
 
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