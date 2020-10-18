Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. 17 октября в Минске задержано 50 человек, сообщает spring96.org .

Как сообщалось, в этот день в Беларуси проходили студенческий и женский марши.

Также один человек задержан в Жодино(Минская область).

Во время работы на студенческом марше в Минске задержан фотокорреспондент БелаПАН и tut.by Вадим Замировский. Милиция обвинила его по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4), сообщила его адвокат.

Помимо Замировского был задержан сотрудник БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По данным правозащитников, около 50 человек задержано в Минске 17 октября Минск, 18 октября. 17 октября в Минске задержано 50 человек, сообщает spring96.org. Как сообщалось, в этот день в Беларуси проходили студенческий и женский марши. Также...

БелаПАН.