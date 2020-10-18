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В «Каскаде» пробовали поднять огромный БЧБ-флаг, но приехали силовики

18.10.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В жилом комплексе «Каскад» попробовали поднять очень большой бело-красно-белый флаг. Приезжали силовики, об этом TUT.BY сообщили читатели.


Фото: жители «Каскада»

Размер флага, который пытались повесить, — 71×36 метров.

«Из-за гигантских размеров он запутался при навеске. Но даже в запутанном виде его размеры впечатляют», — пишут в местном сообществе.

Потом во двор приехали силовики, они с двух сторон обрезали крепление флага. Однако, жители успели поднять полотно и забрать к себе.


Фото: жители «Каскада»

Фото: жители «Каскада»

 
 
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В жилом комплексе «Каскад» попробовали поднять очень большой бело-красно-белый флаг. Приезжали силовики, об этом TUT.BY сообщили читатели.
 
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