|
В «Каскаде» пробовали поднять огромный БЧБ-флаг, но приехали силовики
18.10.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В жилом комплексе «Каскад» попробовали поднять очень большой бело-красно-белый флаг. Приезжали силовики, об этом TUT.BY сообщили читатели.
Размер флага, который пытались повесить, — 71×36 метров.
«Из-за гигантских размеров он запутался при навеске. Но даже в запутанном виде его размеры впечатляют», —
Потом во двор приехали силовики, они с двух сторон обрезали крепление флага. Однако, жители успели поднять полотно и забрать к себе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жилом комплексе «Каскад» попробовали поднять очень большой бело-красно-белый флаг. Приезжали силовики, об этом TUT.BY сообщили читатели.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)