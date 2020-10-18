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Что происходит в стране в 71-й день после выборов президента
18.10.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня 71-й день после выборов президента в Беларуси. Все это время в стране не стихают акции протеста, не прекращаются задержания их участников. Вчера был женский марш и демарш, а также акция протеста студентов. Не обошлось и без брутальных задержаний. С другой стороны — около сотни машин проехали в колонне из Минска в Витебск под государственными флагами Беларуси.
Задержанные вчера во время исполнения своих профессиональных обязанностей журналисты Вадим Замировский и Всеволод Зарубин (оба — TUT.BY и БелаПАН), а также Дарья Спевак (Onliner.by) сейчас в изоляторе на Окрестина до суда.
Что сегодня будет происходить в стране на протяжении дня — в нашем онлайне.
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Сегодня 71 день после выборов президента в Беларуси. Все это время в стране не стихают акции протеста, не прекращаются задержания их участников. С другой стороны -...
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