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МВД: За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в субботу задержано 58 граждан

18.10.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу в Беларуси МВД зафиксировала «13 очагов социально-политической активности граждан», сообщает пресс-служба в телеграм. За «нарушение законодательства о массовых мероприятиях» на территории страны задержано 58 граждан.


Фото: TUT.BY

Традиционно МВД приводит цифры участников протестных мероприятий и «мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия» (около 400 и около 1700 человек соответственно).

В Минске на студенческом марше 43 человека «задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД». Здесь были задержаны журналисты Дарья Спевак (Onliner), Вадим Замировский и Всеволод Зарубин (TUT.BY и БелаПАН). Как поначалу заявлял представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, репортеров задержали для проверки документов. Позже выяснилось, что против них начат административный процесс, ночь они провели на Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу в Беларуси МВД зафиксировала «13 очагов социально-политической активности граждан», сообщает пресс-служба в телеграм. За «нарушение законодательства о...
 
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