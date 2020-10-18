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МВД: За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в субботу задержано 58 граждан
18.10.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу в Беларуси МВД зафиксировала «13 очагов социально-политической активности граждан», сообщает пресс-служба в телеграм. За «нарушение законодательства о массовых мероприятиях» на территории страны задержано 58 граждан.
Традиционно МВД приводит цифры участников протестных мероприятий и «мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия» (около 400 и около 1700 человек соответственно).
В Минске на студенческом марше 43 человека «задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД». Здесь были
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В субботу в Беларуси МВД зафиксировала «13 очагов социально-политической активности граждан», сообщает пресс-служба в телеграм. За «нарушение законодательства о...
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