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В минском Сухарево опять коммунальное ЧП - затопило улицу

18.10.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минском Сухарево — опять потоп. Поток воды бежал по строящейся улице в районе улицы Горецкого. Об этом TUT.BY сообщили местные жители.

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Рядом — частный сектор, дома с адресами Колхозная, 8а и 8б.

— В этом районе ведется строительство новой дороги, перекладывают инженерные сети, — пояснили местные. — Звонили везде, в итоге смогли дозвониться на горячую линию Мингорисполкома. Там пообещали вызвать аварийную водоканала — скоро рабочие приехали.

На сайте «Минскводоканала» пока нет информации об этом коммунальном происшествии. К слову, оно не первое на небольшом участке в этом году. В июле улицу Горецкого заливало дважды. Сначала было повреждение на транзитной магистрали, которую обслуживают «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». Потом строительная организация повредила водопровод, его обслуживает «Минскводоканал».

 
 
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В минском Сухарево - опять потоп. Поток воды бежал по строящейся улице в районе улицы Горецкого. Об этом TUT.BY сообщили местные жители.
 
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