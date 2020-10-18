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В центр Минска и в район Партизанского проспекта стянуты силовики и военная спецтехника
18.10.2020 13:39 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. В центр Минска, как всегда по воскресеньям, стянуты силовики и военная спецтехника.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 18 октября. В центр Минска, как всегда по воскресеньям, стянуты силовики и военная спецтехника. Как сообщают корреспонденты БелаПАН, усиленные наряды...
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