В Минске закрыли сразу шесть станций метро

Источник материала: Tut.by

В Минске закрыли на вход и выход несколько станций метро. Об этом сообщает официальный телеграм-канал метрополитена.

В 13.15 18 октября «для обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыли станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская» и «Пролетарская». Поезда на этих станциях не останавливаются. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

По воскресеньям некоторые станции метро в Минске уже традиционно закрывают в связи с акциями протеста на улицах города и активностью силовиков.