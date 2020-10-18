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В Минске закрыли сразу шесть станций метро

18.10.2020 14:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске закрыли на вход и выход несколько станций метро. Об этом сообщает официальный телеграм-канал метрополитена.

В 13.15 18 октября «для обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыли станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская» и «Пролетарская». Поезда на этих станциях не останавливаются. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

По воскресеньям некоторые станции метро в Минске уже традиционно закрывают в связи с акциями протеста на улицах города и активностью силовиков.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске закрыли на вход и выход несколько станций метро. Об этом сообщает официальный телеграм-канал метрополитена.
 
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