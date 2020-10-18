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В Минске снова зафиксированы проблемы с мобильным интернетом

18.10.2020 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Сбои зафиксированы у двух крупнейших операторов страны МТС и А1: мессенджеры не работают, сайты не открываются. Впрочем, большинство пользователей к этому уже привыкли, проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в Минске каждое воскресенье на протяжении уже двух месяцев.

Напомним, сегодня днем граждане Беларуси, несогласные с результатами президентских выборов, планируют собраться в центре Минска на шествие. Акция не была санкционирована властями, в столице усилены меры безопасности, в центр города стянуты силовики и спецтехника.

После выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко (80,1% голосов), в республике не утихают акции протеста. По официальным данным, в первые дни были задержаны почти семь тысяч человек. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, из них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. В ходе массовых несанкционированных акций, которые проходят в основном в выходные дни, милиция продолжает задерживать десятки человек.

По данным Генпрокуратуры, более 400 уголовных дел возбуждено в Беларуси после президентских выборов за нарушение общественного порядка. В суде прокуроры по этим и другим делам, связанным с нарушением общественного порядка, будут требовать максимальные меры наказания, подчеркнул генеральный прокурор Андрей Швед.

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Теги: Минск
 
 
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