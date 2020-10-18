|
Неизвестные в штатском пытались попасть в квартиру к журналистке tut.by Яне Сионихиной
18.10.2020 16:19 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Неизвестные в штатском пытались попасть в квартиру к журналистке портала tut.by Яне Сионихиной.
"Они потребовали открыть дверь и отдать паспорт некой Щербаковой, — сообщает tut.by. — Кто это такая, ни наш журналист, ни ее молодой человек, который живет с ней, не знают. Квартира принадлежит человеку с другой фамилией. После того как неизвестным отказались открыть дверь, они ушли со словами "сейчас тогда будем вызывать…". Вероятно, речь идет о взломе двери. Адвокат уже выехал на место".
Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Партизанский марш.
Во время акции задержаны корреспонденты телеканала "Белсат" Алесь Любенчук и издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 октября. Неизвестные в штатском пытались попасть в квартиру к журналистке портала tut.by Яне Сионихиной. "Они потребовали открыть дверь и отдать паспорт...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)