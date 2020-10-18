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Неизвестные в штатском пытались попасть в квартиру к журналистке tut.by Яне Сионихиной

18.10.2020 16:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Неизвестные в штатском пытались попасть в квартиру к журналистке портала tut.by Яне Сионихиной.

"Они потребовали открыть дверь и отдать паспорт некой Щербаковой, — сообщает tut.by. — Кто это такая, ни наш журналист, ни ее молодой человек, который живет с ней, не знают. Квартира принадлежит человеку с другой фамилией. После того как неизвестным отказались открыть дверь, они ушли со словами "сейчас тогда будем вызывать…". Вероятно, речь идет о взломе двери. Адвокат уже выехал на место".

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Партизанский марш.

Во время акции задержаны корреспонденты телеканала "Белсат" Алесь Любенчук и издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 октября. Неизвестные в штатском пытались попасть в квартиру к журналистке портала tut.by Яне Сионихиной. "Они потребовали открыть дверь и отдать паспорт...
 
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