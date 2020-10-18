Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. В настоящее время не работают пять станций второй линии минского метро: "Первомайская", "Пролетарская", "Автозаводская", "Партизанская" и "Тракторный завод".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, в 15.15 открыты станции "Площадь Ленина" со стороны железнодорожного вокзала, "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига".

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Партизанский марш. Это десятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закрыты пять станций второй линии минского метро Минск, 18 октября. В настоящее время не работают пять станций второй линии минского метро: "Первомайская", "Пролетарская", "Автозаводская", "Партизанская" и "Тракторный...

БелаПАН.