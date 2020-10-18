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Правозащитники: в списках задержанных уже более 55 фамилий

18.10.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В списках правозащитников уже более 55 задержанных в Минске и других городах Беларуси в ходе многотысячных акций протеста. Обновляемый список публикует лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

В частности, в Минске сегодня проходит Партизанский марш, на нем насчитали более 40 задержанных.

В списке задержанных в Минске два журналиста — корреспондент «Белсат» Алесь Любенчук и газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров. В Бресте задержан внештатный сотрудник одного из изданий Максим Хлебец и фотограф Роман Чмель.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В списках правозащитников уже более 55 задержанных в Минске и других городах Беларуси в ходе многотысячных акций протеста. Обновляемый список публикует лишенный...
 
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