Правозащитники: в списках задержанных уже более 55 фамилий

Источник материала: Tut.by

В списках правозащитников уже более 55 задержанных в Минске и других городах Беларуси в ходе многотысячных акций протеста. Обновляемый список публикует лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .

В частности, в Минске сегодня проходит Партизанский марш , на нем насчитали более 40 задержанных.

В списке задержанных в Минске два журналиста — корреспондент «Белсат» Алесь Любенчук и газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров. В Бресте задержан внештатный сотрудник одного из изданий Максим Хлебец и фотограф Роман Чмель.