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Все станции метро в Минске возобновили работу

18.10.2020 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Две станции "синей" ветки – "Площадь Ленина" и "Октябрьская", а также семь станций "красной" ветки – "Купаловская", "Немига", "Первомайская", "Пролетарская", "Тракторный завод", "Партизанская", "Автозаводская" открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

"В 17.20 все станции метро открыты, метрополитен работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В воскресенье в Минске и других крупных городах страны прошел несанкционированный протестный "Партизанский марш". Станции метро в столице закрывали последовательно, по маршруту движения колонны протестующих.

Протестные акции оппозиции продолжаются в Беларуси сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых, согласно ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов).

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход были закрыты некоторые станции столичной подземки.
 
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В Минске возобновили работу все станции метро
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