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Все станции метро в Минске возобновили работу
18.10.2020 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Две станции "синей" ветки – "Площадь Ленина" и "Октябрьская", а также семь станций "красной" ветки – "Купаловская", "Немига", "Первомайская", "Пролетарская", "Тракторный завод", "Партизанская", "Автозаводская" открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
"В 17.20 все станции метро открыты, метрополитен работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В воскресенье в Минске и других крупных городах страны прошел несанкционированный протестный "Партизанский марш". Станции метро в столице
Протестные акции оппозиции продолжаются в Беларуси сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых, согласно ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов).
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В воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход были закрыты некоторые станции столичной подземки.
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