Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. В Бресте задержаны фотограф городского онлайн-журнала "Бинокль" и "Брестской газеты" Роман Чмель и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец, сообщил телеграм-канал журнала.

Сегодня в областном центре, как и в других городах, проходит Партизанский марш и выстраиваются цепи солидарности. В ходе акции на проспекте Машерова задержано пять человек.

В Минске возле стадиона "Динамо" был задержан сотрудник ежемесячника "Белорусы и рынок" Артем Майоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте задержаны журналисты "Бинокля" и "Брестской газеты" Минск, 18 октября. В Бресте задержаны фотограф городского онлайн-журнала "Бинокль" и "Брестской газеты" Роман Чмель и внештатный корреспондент "Брестской газеты"...

БелаПАН.