ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Избитый владелец «Первого цветочного» Максим Хорошин на время уехал из страны

18.10.2020 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Избитый совладелец столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин уехал с семьей из Беларуси «на реабилитацию», вернуться обещает через несколько недель. Об этом мужчина сообщил на своей странице в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья. Мы с семьей на несколько недель решили уехать на реабилитацию. Несмотря на то, что это было сделать весьма непросто, я только сейчас выдохнул и обнял сына, супругу и разрыдался. От былого страха и от той поддержки, которую я получил от Вас. Спасибо Вам большое, Белорусы Вы невероятные и мы обязательно победим. Я вернусь и совсем скоро буду доставлять Вам любимые цветы. Спасибо Вам и берегите друг друга.

Публикация от Maxim (@horoshin) 18 Окт 2020 в 6:28 PDT

13 октября в Минске жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» 34-летнего Максима Хорошина.

Из РУВД мужчину увезли на скорой в больницу. Максим рассказал об избиениях во время задержания и в отделе милиции, в ГУВД Мингорисполкома такую информацию назвали непроверенной.
«Почитал на провластном форуме, что я симулянт». Максим Хорошин — о своем задержании и прогнозах врачей

В воскресенье 18 октября он опубликовал такое сообщение в инстаграме:

«Я забрал свою семью и уехал на несколько недель в одну из стран Прибалтики на восстановление».

Он поблагодарил всех за помощь семье. Напомним, несколько дней после жесткого задержания Хорошина минчане выстраивались в очереди к его цветочному магазину.

«Для меня это очень важно. Я бы сделал то же самое для вас и точно еще сделаю. Я обязательно вернусь и буду привозить букеты для вас и радовать. Мы точно победим. Навсегда «Жыве Беларусь!», — сказал Максим Хорошин.

Напомним видео, которое разлетелось по соцсетям 13 октября. Вот в таком состоянии владелец цветочного магазина выходил из Первомайского РУВД Минска.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избитый совладелец столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин уехал с семьей из Беларуси «на реабилитацию», вернуться обещает через...
 
Новости дня
Новости общества
 
Все станции метро в Минске возобновили работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика