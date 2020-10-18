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Избитый владелец «Первого цветочного» Максим Хорошин на время уехал из страны
18.10.2020 18:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Избитый совладелец столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин уехал с семьей из Беларуси «на реабилитацию», вернуться обещает через несколько недель. Об этом мужчина
13 октября в Минске жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» 34-летнего Максима Хорошина.
Из РУВД мужчину увезли на скорой в больницу. Максим рассказал об избиениях во время задержания и в отделе милиции, в ГУВД Мингорисполкома такую информацию назвали непроверенной.
В воскресенье 18 октября он опубликовал такое сообщение в инстаграме:
«Я забрал свою семью и уехал на несколько недель в одну из стран Прибалтики на восстановление».
Он поблагодарил всех за помощь семье. Напомним, несколько дней после жесткого задержания Хорошина минчане
«Для меня это очень важно. Я бы сделал то же самое для вас и точно еще сделаю. Я обязательно вернусь и буду привозить букеты для вас и радовать. Мы точно победим. Навсегда «Жыве Беларусь!», — сказал Максим Хорошин.
Напомним видео, которое разлетелось по соцсетям 13 октября. Вот в таком состоянии владелец цветочного магазина выходил из Первомайского РУВД Минска.
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Избитый совладелец столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин уехал с семьей из Беларуси «на реабилитацию», вернуться обещает через...
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