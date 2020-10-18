Избитый владелец «Первого цветочного» Максим Хорошин на время уехал из страны

Источник материала: Tut.by

Избитый совладелец столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максим Хорошин уехал с семьей из Беларуси «на реабилитацию», вернуться обещает через несколько недель. Об этом мужчина сообщил на своей странице в инстаграме.

13 октября в Минске жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» 34-летнего Максима Хорошина.

Из РУВД мужчину увезли на скорой в больницу. Максим рассказал об избиениях во время задержания и в отделе милиции, в ГУВД Мингорисполкома такую информацию назвали непроверенной.

В воскресенье 18 октября он опубликовал такое сообщение в инстаграме:

«Я забрал свою семью и уехал на несколько недель в одну из стран Прибалтики на восстановление».

Он поблагодарил всех за помощь семье. Напомним, несколько дней после жесткого задержания Хорошина минчане выстраивались в очереди к его цветочному магазину.

«Для меня это очень важно. Я бы сделал то же самое для вас и точно еще сделаю. Я обязательно вернусь и буду привозить букеты для вас и радовать. Мы точно победим. Навсегда «Жыве Беларусь!», — сказал Максим Хорошин.

Напомним видео, которое разлетелось по соцсетям 13 октября. Вот в таком состоянии владелец цветочного магазина выходил из Первомайского РУВД Минска.