Журналист гомельских «Сильных Новостей» Денис Якштас, отбыв 15 суток ареста, не вышел из ИВС

Источник материала: Tut.by

Журналист «Сильных Новостей» Денис Якштас так и не вышел на свободу после 15 дней ареста. В отношении него начат новый административный процесс, сообщила TUT.BY его жена, главный редактор портала «Сильные Новости» Анна Якштас.



Фото: «Гомельская вясна»

Денис и Анна Якштас снимали акции протестов в Гомеле. 3 октября их задержали: Дениса — на остановке, за Анной пришли домой.

Денису тогда суд дал 15 суток. Анну также признали виновной в участии в акции, но, так как у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей — 10 и 13 лет — и суд не может назначить ей «сутки», — ее наказали штрафом в 20 базовых.

9 октября милиционеры снова пришли к Анне и увезли в РОВД, а затем отправили до суда в ИВС, после чего она получила очередной штраф в 20 базовых.

Теперь стало известно, что новый суд и новое наказание — правда, пока непонятно, за что, — грозят Денису Якштасу.