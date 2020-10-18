Марш в Барановичах, хороводы в Жабинке и задержания в Бресте. Как прошло очередное протестное воскресенье

Источник материала: Tut.by

18 октября в Бресте и Барановичах люди собрались на очередные воскресные марши, а в Жабинке водили хоровод на площади.



Люди гуляют по улице Советской. Фото: Максим Хлебец

Протестное воскресенье в Бресте началось с того, что в разных частях города небольшие группы людей стали выстраиваться в цепи солидарности с бело-красно-белыми флагами. Демонстранты засветились на Варшавском шоссе, улице Советской Конституции, Московской и в микрорайоне Березовка.

У Каменецкого кольца протестующие развернули баннер с надписью «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом». Плакат с таким же текстом держала в руках студентка Александра Гавручак в прошлое воскресенье. Ее задержали и судили по 23.34. Сейчас она отбывает 15 суток ареста в изоляторе временного содержания.



Александра Гавручак, 11 октября 2020 года. Фото: Радыё Свабода

Задержания в Бресте начались еще до марша. Около 14.45 на улице Советской сотрудники милиции остановили компанию из трех человек. Мужчину с женщиной задержали, а их подругу — нет.



Задержания на перекрестке проспекта Машерова и улицы Советской. Фото: Максим Хлебец

Около 15.30 на брестской «пешеходке» собралась группа людей без символики. Они не выстраивались в колонну, а небольшими компаниями пошли гулять в сторону улицы Пушкинской. По дороге демонстранты скандировали: «Жыве Беларусь!». На Пушкинской развернулись — и пошли по Советской обратно. Шествие сопровождали сотрудники милиции. По оценкам телеграм-канала Khliabets , участие в марше приняли около 100 человек.



Люди гуляют по проспекту Машерова. Фото: Максим Хлебец

Когда демонстранты дошли до проспекта Машерова, им навстречу вышли сотрудники милиции и ОМОНа. По словам очевидцев, на перекрестке задержали пять человек. Остальные прошли на проспект Машерова и пошли дальше — в направлении Кобринского моста.

Возле остановки МОПРа к протестующим подъехал тонированный микроавтобус. Люди в черном выбежали из салона и схватили внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца, а также внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» и городского журнала «Бинокль» Романа Чмеля. Их проводили в микроавтобус и увезли в Ленинский РОВД.



Фото: Максим Хлебец

Вскоре участники протестного марша разошлись.

Информация о задержанных уточняется. В брестском списке лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» пока фамилии семи человек. Из них двое — журналисты. По данным правозащитника Романа Кисляка, задержано не менее десяти человек.

Видео: Городской журнал «Бинокль»

Протестные акции также прошли в регионах. В Барановичах на марш вышли несколько десятков человек, пишет Intex-press . Когда колонна проходила мимо магазина «Верас», милиция выхватила двух человек — пожилого мужчину и молодого парня. Позже задержанных отпустили.



Фото: Intex-press

В Жабинке тоже собрались люди. Они вышли на площадь и водили хороводы под песню «Воины света».

Видео: Городской журнал «Бинокль»