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Марш в Барановичах, хороводы в Жабинке и задержания в Бресте. Как прошло очередное протестное воскресенье
18.10.2020 19:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 октября в Бресте и Барановичах люди собрались на очередные воскресные марши, а в Жабинке водили хоровод на площади.
Протестное воскресенье в Бресте началось с того, что в разных частях города небольшие группы людей стали выстраиваться в цепи солидарности с бело-красно-белыми флагами. Демонстранты засветились на Варшавском шоссе, улице Советской Конституции, Московской и в микрорайоне Березовка.
У Каменецкого кольца протестующие развернули баннер с надписью «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом». Плакат с таким же текстом держала в руках студентка Александра Гавручак в прошлое воскресенье. Ее задержали и судили по 23.34. Сейчас она отбывает 15 суток ареста в изоляторе временного содержания.
Задержания в Бресте начались еще до марша. Около 14.45 на улице Советской сотрудники милиции остановили компанию из трех человек. Мужчину с женщиной задержали, а их подругу — нет.
Около 15.30 на брестской «пешеходке» собралась группа людей без символики. Они не выстраивались в колонну, а небольшими компаниями пошли гулять в сторону улицы Пушкинской. По дороге демонстранты скандировали: «Жыве Беларусь!». На Пушкинской развернулись — и пошли по Советской обратно. Шествие сопровождали сотрудники милиции. По оценкам телеграм-канала
Когда демонстранты дошли до проспекта Машерова, им навстречу вышли сотрудники милиции и ОМОНа. По словам очевидцев, на перекрестке задержали пять человек. Остальные прошли на проспект Машерова и пошли дальше — в направлении Кобринского моста.
Возле остановки МОПРа к протестующим подъехал тонированный микроавтобус. Люди в черном выбежали из салона и схватили внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца, а также внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» и городского журнала «Бинокль» Романа Чмеля. Их проводили в микроавтобус и увезли в Ленинский РОВД.
Вскоре участники протестного марша разошлись.
Информация о задержанных уточняется. В брестском списке лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» пока фамилии семи человек. Из них двое — журналисты. По данным правозащитника Романа Кисляка, задержано не менее десяти человек.
Видео:
Протестные акции также прошли в регионах. В Барановичах на марш вышли несколько десятков человек,
В Жабинке тоже собрались люди. Они вышли на площадь и водили хороводы под песню «Воины света».
Видео:
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Марш в Барановичах, хороводы в Жабинке и задержания в Бресте. Как прошло очередное протестное воскресенье
В Бресте, по некоторым данным, задержали не менее 10 человек, из них двое - журналисты.
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