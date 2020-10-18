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На Партизанском проспекте неизвестные забрались на козырек, разбили окно и вошли внутрь квартиры

18.10.2020 19:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске во время акции протеста неизвестные с дубинками выбили окно и залезли в квартиру многоэтажки. Видео с инцидентом прислали очевидцы.

Неизвестные с дубинками забрались на козырек магазина на Партизанском проспекте, 19, выбили окно в квартире, а потом люди залезли внутрь. Очевидец сообщила, что указала на ситуацию милиционерам, но те «кивнули и уехали».

Это произошло около 15.30.

Еще один минчанин рассказал: примерно за полчаса до этого митингующие видели в этом окне человека с профессиональной камерой.

TUT.BY выясняет обстоятельства произошедшего. Если вы — хозяин квартиры или были очевидцем ситуации, пишите сюда: nn@tutby.com.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске во время акции протеста неизвестные с дубинками выбили окно и залезли в квартиру многоэтажки. Видео с инцидентом прислали очевидцы.
 
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