Прокурор Минска озвучил ущерб от протестов и похвалил провластные митинги: «Никто никого не оскорбляет»

Источник материала: Tut.by

Бюджету Минска, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, заявил прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.



Фото: СТВ

— Это с 9 августа до сегодняшнего дня. Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления, — заявил прокурор Минска.

Он напомнил требование того, что «ни одно виновное лицо не должно уйти от ответственности». В том числе от гражданско-правовой. «То есть как раз материального плана», — уточнил он.

В частности, органы пожарной службы выезжают на демонтаж негосударственной символики и «в том числе попутно проверяют соблюдение требований пожарной безопасности». На эти выезды МЧС затратили около 27 тысяч рублей. В связи с этим прокуратурой города внесено 18 предписаний на эту сумму, 10 предписаний уже исполнено на сумму более 2,7 тысячи рублей.

— По сути, зачем эти флаги вывешиваются? Это, наверное, доведение до сведения окружающих своего личного мнения по поводу своих политических взглядов, убеждений, позиции. Поэтому, если говорить о бело-красно-белом флаге, есть в стране официальная символика, которая принята на референдуме 1995 года, — заявил прокурор Минска.

При этом государственные массовые мероприятия, по оценке, озвученной Лаврухиным, проходят без «каких-то актов вандализма».

— Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, как на пикетах (не будем дословно приводить их содержание), никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе. Никто никого не задерживает. Причем это не противоречит Закону «О массовых мероприятиях», поскольку, что касается этих провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов.