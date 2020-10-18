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Прогулки в центре без задержаний и встреча с актерами драмтеатра. Что происходило в Гродно в выходные

18.10.2020 21:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 18 октября на площади Советской должна была пройти традиционная акция протеста, однако за полчаса до начала территория в центре города была огорожена, внутрь никого не пускали. Тогда люди стали собираться на улице Советской небольшими группами. Они гуляли, слушали уличных музыкантов и общались. Также небольшие акции протеста прошли в воскресенье в Лиде, Сморгони и Новогрудке.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Традиционно гродненцы на воскресную акцию начали собираться в 14.00 в центре города. Сельскохозяйственной ярмарки на площади Советской, которая проходила здесь несколько недель подряд, уже не было. Площадь в это воскресенье была просто перекрыта силовиками. Туда не пускали пешеходов, попасть к кафе и барам, которые оказались внутри, также не было никакой возможности.



Фото: АвтоГродно

Как такового марша в Гродно в это воскресенье не было — люди небольшими компаниями прогуливались по пешеходной улице, останавливались около уличных музыкантов.

В какой-то момент улицу Советскую около здания загса перекрыли силовики. Люди, дойдя до преграды, развернулись и пошли обратно. Также, как рассказывают очевидцы, за зданием горисполкома стоял водомет, а на улице Виленской было много силовиков, однако в центре города никого этот день не задерживали.


Сотрудники милиции время от времени подходили к людям, которые стояли около уличных музыкантов, и снимали собравшихся на видеокамеру.

Прогулка по старому центру продолжалась примерно 2,5 часа, потом люди стали расходиться. По улицам города курсировали автозаки, военные машины и микроавтобусы силовиков.



В воскресенье также прошли небольшие акции протеста в Лиде. Местные жители рассказали TUT.BY, что не могут собраться на массовую акцию.

— Всех сразу же разгоняют и забирают в милицию. Поэтому мы решили делать одиночные пикеты — но не оставаться в стороне от того, что происходит в других городах страны, — говорят лидчане.



В Новогрудке местные жители провели небольшую акцию на кургане Мицкевича в центре города, а в Сморгони прошли маршем, в котором приняло участие около 10 человек.


А так выглядел сегодня Новогрудский замок

Кстати, в Гродно в субботу также проходили различные мероприятия. Например, в культурном пространстве «Цэнтр гарадскога жыцця» прошла встреча актеров Гродненского драмтеатра со зрителями, на которую пришло несколько десятков человек. В отличии от первой встречи, которая проходила здесь же, но во дворике культурного пространства, сейчас зрителей пригласили в помещение. Перед гродненцами выступил в том числе и уволенный в сентябре ведущий актер театра Игорь Уланов. Все время, пока шла встреча, на улице дежурил милицейский микроавтобус и автозак.


Встреча актеров гродненского драмтеатра со зрителями. На переднем плане — главный режиссер театра Геннадий Мушперт. Фото: hrodna.life

А вечером в субботу в урочище Пышки прошла благотворительная встреча в поддержку гродненского детского хосписа. Организаторы рассказали, что о мероприятии были уведомлены городские власти, но, несмотря на это, в Пышки приехали сотрудники милиции и назвали встречу незаконной.

— Они начали угрожать людям задержанием. У нас должны были также выступить актеры драмтеатра, однако из-за споров и разборок, им пришлось уехать — они уже опаздывали на спектакль. Но перед гостями выступила актриса Ирина Купченко, которая прочитала стихи, к ней присоединились и другие гости со стиха ми. Волонтеры готовились к этой встрече, украсили сцену, принесли выпечку и чай, организовали генератор, чтобы подключить музыку, но на стоянку подъехали бусы ОМОНа. Конечно, собравшиеся были напуганы, — рассказали организаторы.


Так проходила благотворительная встреча в Пышках, 17 октября 2020 года. Фото: читатели TUT.BY

Напомним, на похожей благотворительной встрече в поддержку гродненского детского хосписа, которая проходила в одном из дворов в микрорайоне Ольшанка 15 октября, была задержана директор хосписа Ольга Величко. Ночь женщина провела в ИВС. На следующий день после обеда Ольгу доставили в суд. Ее обвиняли в участии в несанкционированной акции, прошедшей в областном центре 6 сентября, когда на улицы вышло несколько тысяч человек. Суд, рассмотрев все материалы дела, пришел к выводу, что вина женщины доказана, и оштрафовал ее на 15 базовых величин.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Люди стали собираться на улице Советской небольшими группами. Они гуляли, слушали уличных музыкантов и общались. Также небольшие акции протеста прошли в...
 
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