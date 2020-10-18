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«Партизанские вылазки» вместо марша. Как могилевчане протестовали 18 октября
18.10.2020 21:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 18 октября горожане вышли на протест не маршем — делали «партизанские вылазки»,
Идет третий месяц протестов в Беларуси — люди продолжают выходить на улицы с флагами, цветами и плакатами, выражая таким образом свое несогласие с действиями чиновников и силовиков. В Могилеве в последние воскресенья силовики разгоняли акции протеста, не давая людям собраться в одной точке, — задерживали горожан. ОМОН задерживал и журналистов.
Сегодня, 18 октября, в Могилеве силовики дежурили на привычных точках — на всех главных площадях города: площади Ленина, площадке возле торгового центра «Атриум», площади Славы, а также на площади Звезд на пешеходной улице Ленинской. Около двух последних были припаркованы автозаки, на всех точках были микроавтобусы с силовиками.
ГАИ утром 18 октября
Однако никаких протестных акций на площадке возле «Атриума» снова не было — только ходили патрули милиции. Могилевчане устроили локальные «партизанские вылазки», одну из которых провели в поддержку медика Андрея Вербицкого. Он находится в изоляторе с 29 сентября — Вербицкого дважды судили за участие в несанкционированном мероприятии и дали 26 дней ареста.
Группки могилевчан прогуливались по улице Ленинской с цветами в руках. Более 20 человек собрались на набережной реки Дубровенка, несколько человек устроили акцию протеста около арки на Минском шоссе.
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Могилевчане перестали собираться в центре города - там уже одиннадцатое воскресенье подряд дежурит ОМОН.
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