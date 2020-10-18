«Партизанские вылазки» вместо марша. Как могилевчане протестовали 18 октября

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 18 октября горожане вышли на протест не маршем — делали «партизанские вылазки», пишет «Радыё Свабода». Могилевчане перестали собираться в центре города — там уже одиннадцатое воскресенье подряд дежурит ОМОН. Правозащитники сообщают, что задержали одного человека.





Идет третий месяц протестов в Беларуси — люди продолжают выходить на улицы с флагами, цветами и плакатами, выражая таким образом свое несогласие с действиями чиновников и силовиков. В Могилеве в последние воскресенья силовики разгоняли акции протеста, не давая людям собраться в одной точке, — задерживали горожан. ОМОН задерживал и журналистов.

Сегодня, 18 октября, в Могилеве силовики дежурили на привычных точках — на всех главных площадях города: площади Ленина, площадке возле торгового центра «Атриум», площади Славы, а также на площади Звезд на пешеходной улице Ленинской. Около двух последних были припаркованы автозаки, на всех точках были микроавтобусы с силовиками.

ГАИ утром 18 октября снова объявила о закрытии остановки «Диагностический центр», объяснив это «проведением несанкционированных протестных акций, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан».













Однако никаких протестных акций на площадке возле «Атриума» снова не было — только ходили патрули милиции. Могилевчане устроили локальные «партизанские вылазки», одну из которых провели в поддержку медика Андрея Вербицкого. Он находится в изоляторе с 29 сентября — Вербицкого дважды судили за участие в несанкционированном мероприятии и дали 26 дней ареста.

Группки могилевчан прогуливались по улице Ленинской с цветами в руках. Более 20 человек собрались на набережной реки Дубровенка, несколько человек устроили акцию протеста около арки на Минском шоссе.









По данным правозащитников, около 16.00 в районе улицы Гришина на мосту, который ведет к автовокзалу, силовики задержали мужчину, проводившего одиночный пикет. Очевидцы сообщили, что его завели в серебристый микроавтобус.

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