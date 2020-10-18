|
Минтруда предлагает сократить многодетным матерям рабочий день на час с сохранением зарплаты
18.10.2020 21:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси рассматривается возможность сокращения рабочего дня с 8 до 7 часов для многодетных мам при сохранении полной зарплаты, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в интервью программе «Неделя»
Сейчас многодетный родитель имеет право взять один оплачиваемый выходной в течение рабочей недели.
— Мы внимательно посмотрели на возможности Трудового кодекса и сегодня предложили многодетным мамам, на этой площадке было активно поддержано, перейти на гибкий график, сокращенный с восьми до семи часов рабочий день. При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день, — рассказала Костевич.
Она сообщила, что в 2021 году Минтруда будет предлагать очередные корректировки Трудового кодекса, а предложит депутатам поддержать и эту инициативу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси рассматривается возможность сокращения рабочего дня с 8 до 7 часов для многодетных мам при сохранении полной зарплаты, сообщила министр труда и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)