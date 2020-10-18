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Минтруда предлагает сократить многодетным матерям рабочий день на час с сохранением зарплаты

18.10.2020 21:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси рассматривается возможность сокращения рабочего дня с 8 до 7 часов для многодетных мам при сохранении полной зарплаты, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.

Сейчас многодетный родитель имеет право взять один оплачиваемый выходной в течение рабочей недели.

— Мы внимательно посмотрели на возможности Трудового кодекса и сегодня предложили многодетным мамам, на этой площадке было активно поддержано, перейти на гибкий график, сокращенный с восьми до семи часов рабочий день. При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день, — рассказала Костевич.

Она сообщила, что в 2021 году Минтруда будет предлагать очередные корректировки Трудового кодекса, а предложит депутатам поддержать и эту инициативу.

 
 
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В Беларуси рассматривается возможность сокращения рабочего дня с 8 до 7 часов для многодетных мам при сохранении полной зарплаты, сообщила министр труда и...
 
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