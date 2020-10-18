18 октября. В Минске на акции протеста силовики использовали резиновые пули

На Партизанском марше в Минске 18 октября правоохранители стреляли резиновыми пулями и применяли слезоточивый газ.

Об этом сообщает Еврорадио. В то же время в МВД Беларуси заявили, что во время акции протеста на Партизанском проспекте их сотрудники стреляли резиновыми пулями в воздух из-за того, что «агрессивно настроенная толпа» бросалась в них камнями.

Как сообщает Еврорадио, на одном из видео действительно видно, как правоохранитель стреляет из окна буса в воздух. Но в это время никакие камни в него не летят, «и вообще ничего не летит», пишет издание.

Против участников акции протеста силовики также применили слезоточивый газ. Это произошло в районе Мотовело. На небольшую группу протестующих, отставших от основной колонны, набросились неизвестные. Парней схватили, в женщин брызнули слезоточивым газом, и быстро уехали. В МВД этот факт пока не комментируют.

В Беларуси 18 октября прошли массовые акции протеста (Партизанский марш). На сайте правозащитного центра "Весна" по состоянию на 22-30 в списке задержанных значится 194 человека.

Сообщается о задержании корреспондента «Белсат» Алеся Любенчука и газеты «Белорусы и рынок» Артема Майорова. В Бресте задержан внештатный сотрудник одного из изданий Максим Хлебец и фотограф Роман Чмель, передает TUT.BY.

Примерно с 14 часов в Минске отсутствовал мобильный интернет, как и в день любого воскресного протестного марша. Также былыи закрыты несколько станций метро.

Тем временем появилась прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью СТВ заявил , что провластные митинги законны. «Что касается провластных митингов, это статья 3-я закона (о массовых мероприятиях), там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те мероприятия, которые организуются по инициативе государственных органов», - сказал он.

Напомним, акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа, когда прошли президентские выборы. За первые дни массовых протестов число задержанных превысило шесть тысяч. После того, как люди начали выходить из тюрем после отбывания административных арестов, стали всплывать ужасающие подробности задержаний и содержания задержанных. Евросоюз, ООН , другие международные организации призвали белорусские власти прекратить насилие в стране.

17 октябра состоялись два протестных марша - женский и студенческий. По итогам дня было задержано 58 человек.

Видео: reform.by

Фото: REUTERS