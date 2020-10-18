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Прокуратура пояснила, почему не задерживают участников провластных акций
19.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Правоохранители не задерживают участников провластных митингов, поскольку их акции проходят в рамках законодательства, заявил в эфире телеканала СТВ прокурор Минска Олег Лаврухин.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, никто не нарушает общественный порядок", – сказал он.
Лаврухин подчеркнул, что на таких митингах правоохранители никого не задерживают, так как подобные акции не противоречат закону "О массовых мероприятиях".
"Что касается провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов", – заявил прокурор.
Напомним, в субботу в Минске прошли сразу две акции – "Студенческий марш" и традиционный "Женский марш". В некоторых городах страны также состоялись несанкционированные мероприятия. МВД сообщило о
Акции протеста
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На таких митингах правоохранители никого не задерживают, так как подобные акции не противоречат закону "О массовых мероприятиях".
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