Прокуратура пояснила, почему не задерживают участников провластных акций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Правоохранители не задерживают участников провластных митингов, поскольку их акции проходят в рамках законодательства, заявил в эфире телеканала СТВ прокурор Минска Олег Лаврухин.

"Массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, никто не нарушает общественный порядок", – сказал он.

Лаврухин подчеркнул, что на таких митингах правоохранители никого не задерживают, так как подобные акции не противоречат закону "О массовых мероприятиях".

"Что касается провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов", – заявил прокурор.

Напомним, в субботу в Минске прошли сразу две акции – "Студенческий марш" и традиционный "Женский марш". В некоторых городах страны также состоялись несанкционированные мероприятия. МВД сообщило о задержании 58 протестующих .

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.