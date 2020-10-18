Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Сотовые операторы сообщили о восстановлении обычной скорости мобильного интернета в Минске.

Сегодня он практически отсутствовал около четырех часов в связи с акцией протеста Партизанский марш.

Качество предоставления услуги мобильного интернета ухудшается каждое воскресенье "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов", чтобы протестующие не могли координировать свои действия.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске вновь заработал мобильный интернет Минск, 18 октября. Сотовые операторы сообщили о восстановлении обычной скорости мобильного интернета в Минске. Сегодня он практически отсутствовал около четырех...

БелаПАН.