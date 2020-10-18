|
В Минске вновь заработал мобильный интернет
19.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 октября. Сотовые операторы сообщили о восстановлении обычной скорости мобильного интернета в Минске.
Сегодня он практически отсутствовал около четырех часов в связи с акцией протеста Партизанский марш.
Качество предоставления услуги мобильного интернета ухудшается каждое воскресенье "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов", чтобы протестующие не могли координировать свои действия.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 октября. Сотовые операторы сообщили о восстановлении обычной скорости мобильного интернета в Минске. Сегодня он практически отсутствовал около четырех...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)