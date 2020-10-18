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В Минске вновь заработал мобильный интернет

19.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 октября. Сотовые операторы сообщили о восстановлении обычной скорости мобильного интернета в Минске.

Сегодня он практически отсутствовал около четырех часов в связи с акцией протеста Партизанский марш.

Качество предоставления услуги мобильного интернета ухудшается каждое воскресенье "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов", чтобы протестующие не могли координировать свои действия.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 октября. Сотовые операторы сообщили о восстановлении обычной скорости мобильного интернета в Минске. Сегодня он практически отсутствовал около четырех...
 
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