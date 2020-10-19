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В середине недели потеплеет. Погода в Витебске на неделе

19.10.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале недели будет прохладно, но сухо, а ближе к выходным потеплеет, но пойдут дожди, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В понедельник — до +7 градусов, днем ожидается дождь. Сильный ветер.

Во вторник температура воздуха +4…6°C, без осадков, ветер порывами до 16 м/с.

Со среды начнет теплеть, и температура вернется в свою климатическую октябрьскую норму. Ветер успокоится. Но во второй половине дня пройдут дожди .

В четверг на термометре +9…11°C, но весь день будет идти дождь.

В пятницу днем воздух прогреется до +11…13°C, но в остальном погода не порадует — дождь и сильный ветер.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В начале недели будет прохладно, но сухо, а ближе к выходным потеплеет, но пойдут дожди.
 
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