В середине недели потеплеет. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В начале недели будет прохладно, но сухо, а ближе к выходным потеплеет, но пойдут дожди, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В понедельник — до +7 градусов, днем ожидается дождь. Сильный ветер.

Во вторник температура воздуха +4…6°C, без осадков, ветер порывами до 16 м/с.

Со среды начнет теплеть, и температура вернется в свою климатическую октябрьскую норму. Ветер успокоится. Но во второй половине дня пройдут дожди .

В четверг на термометре +9…11°C, но весь день будет идти дождь.

В пятницу днем воздух прогреется до +11…13°C, но в остальном погода не порадует — дождь и сильный ветер.

Хорошей вам недели, друзья!

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