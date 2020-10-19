|
Холодно и сыро. Погода в Гомеле на неделе
19.10.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень сдаваться не намерена: на нынешней неделе,
В понедельник сыро, ветрено и всего +10°C.
Во вторник и среду +7 °C, ветер порывами до 13 м/с, но без дождя.
К четвергу ветер стихнет и потеплеет до +12°C, но возможны дожди.
В пятницу еще теплее — до +14°C, однако после обеда может пойти дождь.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впереди - холода и дожди.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)