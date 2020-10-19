Холодно и сыро. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Осень сдаваться не намерена: на нынешней неделе, обещает pogoda.by, гомельчан ждут холода и дожди.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник сыро, ветрено и всего +10°C.

Во вторник и среду +7 °C, ветер порывами до 13 м/с, но без дождя.

К четвергу ветер стихнет и потеплеет до +12°C, но возможны дожди.

В пятницу еще теплее — до +14°C, однако после обеда может пойти дождь.

Хорошей недели, друзья!

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