В Пинске за акции протеста после выборов 155 человек получили штрафы, почти 70 - «сутки»

Источник материала: Tut.by

В Пинске за участие в несанкционированных акциях протеста после выборов составили протоколы на 261 человека, сообщает прокуратура .

Суд рассмотрел 254 административных дела. 155 человек получили штрафы, 69 — аресты, в 30 случаях вынесены другие решения (речь идет либо о предупреждениях, либо о прекращении дел. — Прим. TUT.BY).

34 человека уже оплатили штрафы на общую сумму 8,8 тыс. рублей. В четырех случаях деньги взыскивались в принудительном порядке.

45 участникам несанкционированных массовых мероприятий объявлены официальные предупреждения.