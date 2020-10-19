|
В Пинске за акции протеста после выборов 155 человек получили штрафы, почти 70 - «сутки»
19.10.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске за участие в несанкционированных акциях протеста после выборов составили протоколы на 261 человека, сообщает
Суд рассмотрел 254 административных дела. 155 человек получили штрафы, 69 — аресты, в 30 случаях вынесены другие решения (речь идет либо о предупреждениях, либо о прекращении дел. — Прим. TUT.BY).
34 человека уже оплатили штрафы на общую сумму 8,8 тыс. рублей. В четырех случаях деньги взыскивались в принудительном порядке.
45 участникам несанкционированных массовых мероприятий объявлены официальные предупреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
34 человека уже оплатили штрафы на общую сумму 8,8 тысячи рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)