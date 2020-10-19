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«Мы с народом. Мы - и есть народ». Врачи из Витебска записали смелое видеообращение к властям

19.10.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачи из Витебска записали открытое видеообращение к властям и народу. В нем они требуют рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, и прекратить преследования людей по политическим мотивам.


Витебские медики сделали видеообращение на русском и белорусском языках. В частности, они говорят:

  • «Нас стали задерживать, преследовать за наши мысли, наши убеждения, наши взгляды».
  • «І разам з намі пераследуюць нашых сяброў, нашых жон і мужоў, нашых бацькоў і нашых дзяцей, пераследуюць наш беларускі народ».
  • Жесткие задержания, обыски в квартирах, судебные преследования, избиения в РОВД, СИЗО, ИВС. Все это было, и все это продолжается на наших глазах".
  • «Ігнараванне праблемы COVID-19, фальсіфікацыя статыстыкі, непрыняцце своечасова належных супрацьэпідэмічных захадаў. І як вынік — высокі ўзровень захворванняў і смяротнасці».
  • «Мы не згодныя, каб сілавыя структуры здзекваліся над мірнымі людзьмі, білі іх і забівалі».
  • «Мы требуем прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь».
  • «Мы патрабуем прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў, якія перавысілі свае паўнамоцтвы».
  • «Мы требуем немедленного освобождения всех медицинских работников и других граждан, задержанных по политическим мотивам и во время мирных акций протеста».
  • «Мы — медицинские работники. И мы — с народом. Мы — и есть народ».

Открыть/скачать оригинал видео (94.26 МБ)

 
Теги: Витебск
 
 
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