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В четверг будет ну очень тепло. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
19.10.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте пройдет почти без осадков, но с сильным ветром, сообщает
В понедельник будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9°С, передает
Во вторник небо затянет тучами. Утром на город опустится туман, видимость — 200−300 метров. Столбик термометра поднимется до +11°С.
Среда будет облачной и без дождей. За окном будет не больше +11°С.
Самым теплым днем недели станет четверг. Воздух прогреется до +18°С. Днем будет переменная облачность с прояснениями. Дождей не предвидится. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с.
В пятницу будет облачно, возможны кратковременные дожди. К вечеру усилится ветер. Порывы — до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до +15°С.
Хорошей недели, друзья!
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К концу недели, правда, усилится ветер.
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