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В четверг будет ну очень тепло. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

19.10.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте пройдет почти без осадков, но с сильным ветром, сообщает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В понедельник будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9°С, передает AccuWeather.

Во вторник небо затянет тучами. Утром на город опустится туман, видимость — 200−300 метров. Столбик термометра поднимется до +11°С.

Среда будет облачной и без дождей. За окном будет не больше +11°С.

Самым теплым днем недели станет четверг. Воздух прогреется до +18°С. Днем будет переменная облачность с прояснениями. Дождей не предвидится. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с.

В пятницу будет облачно, возможны кратковременные дожди. К вечеру усилится ветер. Порывы — до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до +15°С.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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