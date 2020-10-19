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Пасмурно и дождливо. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

19.10.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно будет прохладно, преимущественно пасмурно и дождливо, обещает pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник — переменная облачность, днем сильный ветер, до +9°С.

Во вторник — сплошная облачность, но без осадков. Воздух прогреется до +9°С.

В среду — сплошная облачность. Утром — ветрено, днем и вечером дожди. Воздух прогреется до +10°С.

В четверг — сплошная облачность, сильный ветер и дожди. Днем — до +14°С.

В пятницу переменная облачность. Днем — дождь и сильный ветер. Воздух прогреется до +15°С.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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На новой рабочей неделе в Гродно будет прохладно, преимущественно пасмурно и дождливо.
 
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