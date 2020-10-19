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Прохладно и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю

19.10.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы ждали бабьего лета, то пока забудьте: на ближайшей неделе в Могилеве его точно не будет. Да, с четверга заметно потеплеет, но вместе с этим придут и дожди. По предварительным данным pogoda.by, выходные также будут относительно теплыми, но дождливыми.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 19 октября, будет максимум +8 °С, облачно и ветрено. Днем возможен дождь.

Во вторник температура воздуха останется прежней — +3…8 °С. Солнце мы также вряд ли увидим, а вот ветер останется сильным — порывами до 16 м/с.

В среду, 21 октября, ветер утихнет, будет по-прежнему облачно и максимум +8 °С. Вечером возможен дождь.

Дождливым будет и четверг. При этом потеплеет: +6…+12 °С. Днем ветер усилится.

В пятницу, 23 октября, дождь может быть лишь утром. В основном же небо останется закрыто плотными облаками. Станет еще теплее: +10…14°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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К выходным заметно потеплеет, но обещают дожди.
 
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