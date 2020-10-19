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Проект указа про ID-паспорта уже находится в администрации президента
19.10.2020 09:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт - Sputnik. Проект государственного решения о введении в Беларуси биометрических паспортов находится в администрации президента. Ожидается, что в ближайшее время его передадут на подпись главе государства, сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом подготовки проекта указа.
Планируется, что в первых числах января 2021 года в Беларуси заработает системы выдачи ID-паспортов. Обкатка оборудования уже началась, "экспериментальные" биометрические паспорта
"В настоящее время в стране профильными ведомствами проводится комплекс организационных мероприятий. Соответствующий проект указа "О биометрических документах Республики Беларусь" находится в администрации президента", - сообщил собеседник Sputnik.
По его словам, после того, как Администрация президента одобрит проект, документ будет положен на подпись главе государства.
"Ожидается, что это произойдет в ближайшее время ", - сказал он.
Старые паспорта также будут действительны
Как сообщил Sputnik начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, в настоящее время продолжается "обкатка оборудования", которое будет выдавать новые паспорта.
"Выдано уже несколько десятков образцов ID-паспортов", - рассказал Бегун.
По его словам, в МВД рассчитывают, что выдача биометрических паспортов в стране начнется с 3 января 2021 года, сразу после новогодних праздников. Бегун также отметил, что для получения ID-паспорта максимально упрощена процедура. Не нужно, как ранее, собирать пакет документов, достаточно фотографии, документа об оплате пошлины, отпечатков пальцев и подписи.
"Человек больше ничего руками писать не будет (при получении паспорта - Sputnik) всю информацию предоставляет ресурс. Гражданин придет (в отдел по гражданству и миграции) только для того, чтобы поучить биометрический документ", - сказал Бегун.
Он также напомнил, что документом, который будет использоваться внутри страны, в итоге станет именно ID-карта. Понадобится биометрический паспорт и для того, чтобы выехать за границу. При этом обычные бумажные паспорта продолжат действовать до истечения их срока.
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Получить белорусский биометрический паспорт достаточно просто: нужно сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и расписаться.
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