|
Освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, который был на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ
19.10.2020 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 октября стало известно, что освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, он был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Виталий был задержан в июле 2020 года, ему было
Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский
Супруга Шклярова —
Адвокат Антон Гашинский сообщил TUT.BY, что Виталию Шклярову изменена мера пресечения, он вышел на свободу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталий был задержан в июле 2020 года, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок («дело...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)