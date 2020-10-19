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«Мне говорили: "Уезжай обратно в свой Вьетнам!"». История вьетнамской семьи из Жодино

19.10.2020 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фам Тхилан, или, как ее называют все — Лана, переехала в Беларусь из Вьетнама в далёком 1987 году. Не зная языка, она оставила семью и приехала на работу на швейную фабрику в Жодино. И, не смотря на различия культур и трудности, через которые ей пришлось пройти, Лана обрела в Беларуси семью, друзей и теперь называет Жодино своим домом. Это пилотный выпуск нового проекта «Экспаты», в котором мы рассказываем и показываем жизнь иностранцев, которые по совершенно разным причинам переехали и живут в Беларуси.

 
 
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