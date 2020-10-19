в убийстве белоруски на Кипре признался 29-летний аниматор

Источник материала: Tut.by

На Кипре по подозрению в убийстве белоруски Ирины Гурской задержан 29-летний аниматор. Об этом сообщают местные СМИ.





По подозрению в убийстве Ирины Гурской задержан 29-летний Аистис Микалаускас. Он работал аниматором в отеле, а также присматривал за детьми Ирины. Как пишут СМИ, мужчина признался в убийстве.

Микалаускас рассказал, что с Ириной у него были не только дружеские отношения. Они познакомились в мае 2019 года.

В июле 2020 года Ирина узнала о том, что парень зависим от азартных игр и крупно задолжал. По словам Микалаускаса, женщина дала ему месяц, чтобы завязать, иначе обещала порвать все отношения.

СМИ также предполагают, что Ирина оплатила часть его долгов. Бывший муж Ирины, известный бизнесмен, рассказал, что в последние месяцы женщина часто просила у него денег.

Микалаускас обещание не сдержал и, когда Ирина разорвала с ним отношения, продолжил ее преследовать.

Ночь убийства

Микалаускас в тот день выпивал со своим другом, который сейчас проходит в деле об убийстве как соучастник. У них созрел план ограбить женщину. Микалаускас предложил избить ее до бессознательного состояния, а затем с помощью ее пальца разблокировать телефон, чтобы перевести все ее деньги на свой счет.

Они поздней ночью пробрались в дом Ирины, когда та уже спала. Микалаускас набросился на нее и стал избивать, женщина проснулась и попыталась защищаться. Затем она вырвалась и пыталась убежать, в результате оба упали на пол. Женщина начала громко кричать, но нападавший закрыл рукой ее рот и нос. Избивая ее, он положил подушку ей на лицо и задушил.

Затем Микалаускас собрал драгоценности, технику, которую смог найти, и покинул дом убитой.

Как задержали

Как пишут СМИ, часть украденных вещей мужчина продал, а деньги потратил в букмекерской конторе. Затем вернулся в Лимассол и попытался снова ограбить дом белоруски. Но сработала сигнализация. Недалеко от дома Ирины Гурской его и задержали.

На суде Аистис Микалаускас заявил, что будет сотрудничать со следствием, и попросил прощения у семьи погибшей.

Районный суд Лимассола постановил задержать подозреваемых на восемь дней до вынесения приговора. Расследование продолжается.

Напомним, в воскресенье, 11 октября, в жилом доме в Лимассоле (Кипр) был обнаружен труп 36-летней гражданки Беларуси Ирины Гурской. Женщину обнаружил мертвой ее 15-летний сын. Тогда же сообщалось, что полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы.