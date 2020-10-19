Карпенков: «По-настоящему силу мы еще не применяли»

Около 600 «организаторов и координаторов» протестных акций задержали в Беларуси. Возбудили 30 уголовных дел.

Об этом сообщили 18 октября журналисты телеканала «Беларусь 1». Вечером этого дня они взяли интервью у главы ГУБОПиКа Николая Карпенкова.

Он заявил, что в стране на улицах теперь только «уличные бандиты», которых подпитали деньгами, наркотиками и алкоголем.

Они «мягко проникли» во дворы, чаепития, обсуждения, развешивания флагов, «увидели, кто способен на поступок». Карпенков сказал, что в стране действуют «хорошие сформированные команды боевичков», которые выходят на акции с ножами и заточками, металлическими трубами, которыми можно убить.

По словам главы ГУБОПиКа, одну из задержанных групп возглавлял «тренер, бело-красно-белый, проникшийся этими всеми идеями цветной революции, что надо менять вот через такой радикальный путь, привел с собой восемь бойцов, которые должны были себя проявить, нападать на милиционеров, на ОМОН».

Карпенков сказал, что все эти люди задержаны и дают признательные показания, «наперебой рассказывают, как они готовились бороться с органами внутренних дел».

«Сейчас на улице остались только те, кто по-хорошему никогда не поймет. Это уличные бандиты, которые сейчас перекрасились и хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которыми обещает Тихановская щедро всех наделить. Они хотят заработать деньги», - заявил Карпенков.

По его словам, сейчас много правоохранителей, руководству, «нормальным журналистам» и «нормальным спортсменам» приходят угрозы.

Об отравителях

В недавнем интервью газете «На страже» начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией заявил, что самых опасных «острокопытных» с улиц уберут.

«Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц. Многие лица уже себя проявили на баррикадах 9-го числа. Идет процесс на изъятие их из толпы. Но они специально прикрываются гражданами, которые есть в толпе... Мы проявляем гуманизм. Это вы фашисты, а не мы фашисты. Поэтому если где-то происходит задержание и оно кажется со стороны очень жестким, на самом деле это не так. Сотрудники вынуждены применять силу. Но еще по-настоящему силу мы ни к кому не применяли», - цитирует слова Карпенкова Еврорадио.

В этом же интервью он упомянул тех, кто «незаконными способами ввезли в страну «сильнодействующие отравляющие вещества и планировали использовать их во время протестных акций против милиционеров».

Вероятно, Карпенков имел ввиду случай Степана Латыпова. 15 октября исполнился ровно месяц с момента задержания жителя «площади Перемен» - промышленного альпиниста и борца с борщевиком. Степана забрали, когда он вместе с другими мужчинами защищал от силовиков мурал с диджеями. В тот же день в доме Латыпова произошел обыск.

В эфире государственного телеканала показали сюжет из гаража, где находились коробки с флаконами и емкости. На них были наклеены описания содержимого и заводские этикетки: например, канистра с концентратом гипохлорита натрия. Тогда же с экранов прозвучало, что Латыпов «намеревался обработать отравляющими веществами их [сотрудников милиции. - Еврорадио] земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя, как он сам выразился, чтобы «зашлись блевотиной».

Справка

Латыпову 40 лет, он занимается промышленным альпинизмом и является арбористом. Ухаживает за взрослыми деревьями и лечит их, а когда они умирают - спиливает. Пять лет назад арбористов в Беларуси было всего 50 человек. Степан родом из-под Иваново. Когда-то он отучился в Лондоне, а потом вернулся на родину и занялся довольно необычным бизнесом - борьбой с борщевиком.