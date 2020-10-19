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«К этому шло». Отец политтехнолога Виталия Шклярова - об освобождении сына

19.10.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром стало известно, что из СИЗО КГБ вышел политтехнолог Виталий Шкляров. Адвокат Антон Гашинский сообщил TUT.BY, что Виталию изменена мера пресечения. Правда, где он сейчас — не известно. Родители Шклярова об освобождении сына узнали от журналистов.


Фото: naviny.by

Отец Виталия, Валентин Владимирович, сейчас в Гомеле.

— Ох! — так встретил он радостную новость. Потом долго молчал и, наконец, выдохнув, сказал: «Ну, к этому шло».

Валентин рассказывает, что когда увидел видео визита Лукашенко в СИЗО КГБ (Шкляров был среди участников той встречи), то понял, что «это — хороший знак», хоть, признается, смотреть на похудевшего и осунувшегося сына ему было больно.

— Мы это обсуждали с женой, понимали, что не просто так он [Лукашенко] туда пошел. Что-то будет. Должны или освободить, или что-то другое произойдет. И вот такая радостная новость, — и мужчина просит прощения — надо ведь срочно позвонить супруге. Нина Петровна с внуком сейчас в другой стране.

Напомним, уроженец Гомеля Виталий Шкляров, проживающий в последнее время в Америке, известен как политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова.

Виталия задержали в июле 2020 года, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (он стал фигурантом так называемого «дела Тихановского»). Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.

10 октября Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ. На встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский (после встречи вышел из СИЗО под домашний арест. — Прим. TUT.BY), политтехнолог Виталий Шкляров, а также Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич (после встречи вышел из СИЗО под домашний арест. — Прим. TUT.BY), юристы Максим Знак и Илья Салей (после встречи вышел из СИЗО под домашний арест. — Прим. TUT.BY). Между ними сидел мужчина в кепке, как стало известно позже, это был Сергей Тихановский.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Адвокат сообщил TUT.BY, что Виталию Шклярову изменена мера пресечения, он вышел на свободу. Правда, где он сейчас - не известно.
 
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