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«К этому шло». Отец политтехнолога Виталия Шклярова - об освобождении сына
19.10.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром стало известно, что
Отец Виталия, Валентин Владимирович, сейчас в Гомеле.
— Ох! — так встретил он радостную новость. Потом долго молчал и, наконец, выдохнув, сказал: «Ну, к этому шло».
Валентин рассказывает, что когда увидел видео
— Мы это обсуждали с женой, понимали, что не просто так он [Лукашенко] туда пошел. Что-то будет. Должны или освободить, или что-то другое произойдет. И вот такая радостная новость, — и мужчина просит прощения — надо ведь срочно позвонить супруге. Нина Петровна с внуком сейчас в другой стране.
Напомним, уроженец Гомеля Виталий Шкляров, проживающий в последнее время в Америке, известен как
Виталия задержали в июле 2020 года, ему было
10 октября Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ. На встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский (после встречи вышел из СИЗО под домашний арест. — Прим. TUT.BY), политтехнолог Виталий Шкляров, а также Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич (после встречи вышел из СИЗО под домашний арест. — Прим. TUT.BY), юристы Максим Знак и Илья Салей (после встречи вышел из СИЗО под домашний арест. — Прим. TUT.BY). Между ними сидел мужчина в кепке, как стало известно позже, это был Сергей Тихановский.
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Адвокат сообщил TUT.BY, что Виталию Шклярову изменена мера пресечения, он вышел на свободу. Правда, где он сейчас - не известно.
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