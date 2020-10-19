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Что происходит в Беларуси 19 октября
19.10.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром стало известно, что освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, который был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Также сегодня в Минске хотят провести провластный митинг, на него зовут пенсионеров со всей страны. Все самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.
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Утром стало известно, что освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, который был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Также сегодня в...
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