Что происходит в Беларуси 19 октября

Источник материала: Tut.by

Утром стало известно, что освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, который был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Также сегодня в Минске хотят провести провластный митинг, на него зовут пенсионеров со всей страны. Все самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.



Фото: TUT.BY

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