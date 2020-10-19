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МВД оценило количество участников «Партизанского марша» и сообщило число задержанных

19.10.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным МВД, в воскресенье в протестных акциях участвовали восемь тысяч человек. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан.


«Партизанский марш», Минск, 18 октября. Фото: TUT.BY

— 18 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников), — информирует ведомство.

Там сообщают, что наибольшее количество протестующих было в столице: в пиковый момент сбора общее количество участников протестного марша достигло примерно 7 тысяч человек.

— В Минске отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков.

В Бресте и Гомеле, информирует пресс-служба МВД, попытки провести уличные шествия по улицам города были пресечены сотрудниками милиции.

Всего было задержано 280 человек, из них в Минске — 215. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек.
Партизанский, Ванеева, Серебрянка. Как прошел многотысячный марш на 71-й день после выборов. Фото и видео

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Бресте и Гомеле, информирует пресс-служба МВД, попытки провести уличные шествия по улицам города были пресечены сотрудниками милиции.
 
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