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МВД оценило количество участников «Партизанского марша» и сообщило число задержанных
19.10.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
— 18 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников), — информирует ведомство.
Там сообщают, что наибольшее количество протестующих было в столице: в пиковый момент сбора общее количество участников протестного марша достигло примерно 7 тысяч человек.
— В Минске отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков.
В Бресте и Гомеле, информирует пресс-служба МВД, попытки провести уличные шествия по улицам города были пресечены сотрудниками милиции.
Всего было задержано 280 человек, из них в Минске — 215. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек.
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В Бресте и Гомеле, информирует пресс-служба МВД, попытки провести уличные шествия по улицам города были пресечены сотрудниками милиции.
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