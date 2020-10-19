МВД оценило количество участников «Партизанского марша» и сообщило число задержанных

Источник материала: Tut.by

По данным МВД , в воскресенье в протестных акциях участвовали восемь тысяч человек. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан.



«Партизанский марш», Минск, 18 октября. Фото: TUT.BY

— 18 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников), — информирует ведомство.

Там сообщают, что наибольшее количество протестующих было в столице: в пиковый момент сбора общее количество участников протестного марша достигло примерно 7 тысяч человек.

— В Минске отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков.

В Бресте и Гомеле, информирует пресс-служба МВД, попытки провести уличные шествия по улицам города были пресечены сотрудниками милиции.

Всего было задержано 280 человек, из них в Минске — 215. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек.