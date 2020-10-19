Источник материала: Tut.by

На одном из погранпереходов на Гродненщине — ремонт. Движение может быть затруднено.





В Берестовице — Бобровниках продолжается ремонт дороги. С 20 октября в направлении на въезд в Польшу будет ремонт асфальтобетонного покрытия. Движение транспорта как на въезд, так и на выезд может быть затруднено, предупреждает ГПК.

Учитывайте эту информацию при планировании поездок.