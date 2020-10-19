|
На одном из погранпереходов на Гродненщине - ремонт. Движение может быть затруднено
19.10.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На одном из погранпереходов на Гродненщине — ремонт. Движение может быть затруднено.
В Берестовице — Бобровниках продолжается ремонт дороги. С 20 октября в направлении на въезд в Польшу будет ремонт асфальтобетонного покрытия. Движение транспорта как на въезд, так и на выезд может быть затруднено, предупреждает ГПК.
Учитывайте эту информацию при планировании поездок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учитывайте эту информацию при планировании поездок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)