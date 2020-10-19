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На одном из погранпереходов на Гродненщине - ремонт. Движение может быть затруднено

19.10.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На одном из погранпереходов на Гродненщине — ремонт. Движение может быть затруднено.


В Берестовице — Бобровниках продолжается ремонт дороги. С 20 октября в направлении на въезд в Польшу будет ремонт асфальтобетонного покрытия. Движение транспорта как на въезд, так и на выезд может быть затруднено, предупреждает ГПК.

Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

 
 
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