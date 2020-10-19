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На парня из Постав завели уголовное дело за БЧБ-флаг и «3%» на остановке
19.10.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя Постав подозревают в том, что он нарисовал на остановке бело-красно-белый флаг и «3%». Возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества, сообщает МВД.
По данным милиции, ночью на улице 17 Сентября в Поставах 23-летний администратор агроусадьбы нарисовал на автобусной остановке бело-красно-белый флаг и «3%».
Этой же ночью парня задержали. Он пояснил милиции, что нанес протестные изображения, чтобы выразить свою политическую позицию.
Возбуждено уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества. Парню грозят общественные работы, штраф или арест.
Он в ИВС.
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По данным милиции, ночью на улице 17 Сентября в Поставах 23-летний парень нарисовал на автобусной остановке бело-красно-белый флаг и «3%».
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