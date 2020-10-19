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Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ
19.10.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как стало известно TUT.BY, из СИЗО КГБ была освобождена Лилия Власова.
Об этом сообщил TUT.BY освобожденный ранее член инициативной группы Бабарико Юрий Воскресенский. По его данным, в пятницу вечером Лилия Власова была отпущена под домашний арест. Он сам ее встретил и отвез домой. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.
После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ на свободу также вышли:
Всего на встрече присутствовало как минимум 12 заключенных, в том числе Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову
Позже появилась информация, что в отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.
Вместе с ней по делу проходит ее сын Борис (учредитель туристической компании «Мерлинтур»). Сумма ущерба составляет около 615 тысяч белорусских рублей.
Лилия Владимировна, как говорят о ней в профессиональном сообществе, «юрист номер один». В 90-х ушла с преподавательской работы в БГУ и основала одну из первых юридических практик в стране. Она же стояла у истоков развития медиации. Многие именитые юристы, адвокаты и медиаторы — ее ученики. Несколько лет назад Власова
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Она стала седьмым заключенным, которого освободили после встречи с Лукашенко в СИЗО.
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